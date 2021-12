Domani, a partire dalle 10, i campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu ospiteranno il match tra Tc Cagliari e Bal Lumezzane, valido come ritorno della finale playoff che mette in palio un posto per la Serie A 2022 di tennis femminile a squadre.

Un pareggio all’andata. E proprio il rosso cagliaritano potrebbe essere un fattore favorevole alle ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello, visto che l'andata, conclusa sul 2-2 ha visto il veloce indoor bresciano dare una mano alle padrone di casa.

La formazione. Con le cinque convocate, le cagliaritane proporranno miglior formazione possibile nei singolari, con la straniera di miglior classifica (la greca Despina Papamichail), da numero 2 Nuria Brancaccio o Dalila Spiteri e da numero 3 Barbara Dessolis (che rappresenta il “vivaio” con Beatrice Zucca).

Le avversarie. Cinque convocate, come all'andata, anche per le ospiti, con capitan Alberto Paris che sceglierà tra la svizzera Ylena In-Albon, Chiara Catini, Anastasia Piangerelli, Rubina Marta De Ponti ed Eleonora Canovi.

