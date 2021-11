Ultimo turno di campionato per il Tc Cagliari, che chiude il girone 2 della serie A2 nazionale di tennis femminile a squadre sui campi in sintetico del Tennis Training Foligno.

In campo le debuttanti. Capitan Martin Vassallo Arguello mischia le carte della sua rosa, anche in chiave futura, e schiera due debuttanti: da “numero 1” la romena Georgia Andreea Craciun e da “3” Beatrice Zucca. Con loro, la “numero 2” Barbara Dessolis.

Primo posto assicurato. Il Tc Cagliari è già sicuro di chiudere la regular season da prima della classe e aspetta di conoscere l'avversaria che le contenderà la promozione in A1.

Le umbre vogliono migliorare l'attuale quinta posizione in classifica. Nei precedenti match si sono affidati, in singolare, all'under 18 Emma Valletta (2.2), alla romena Maria Toma (2.3), a Chiara Girelli (2.3) e all'under 18 Sofia Pizzoni (2.5), mentre in doppio hanno giocato le coppie Valletta/Girelli e Girelli/Pizzoni.

© Riproduzione riservata