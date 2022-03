Si accorcia sempre più verso l’alto la classifica del campionato regionale di serie D.

Il Tandem. La sconfitta del San Salvatore Selargius e la contemporanea vittoria del Sennori regala una coppia in vetta alla classifica, a quota 22. In entrambe i casi co-protagoniste sono le squadre oristanesi. L’Oristano Basket, infatti, fa lo sgambetto ai selargini, vincendo per 62-56. Per gli oristanesi, che si riscattano dopo 4 sconfitte di fila, da segnalare i 20 punti di Pompianu e il rientro di Caputo. L’Azzurra, invece, viene superata nettamente dal Sennori per 42-76. Nella compagine ospite il miglior realizzatore è ancora una volta Merella, con 15 punti.

Gli Inseguitori. A soli due punti di distanza ecco Astro e San Sperate. I primi vincono in volata sul parquet della Nautilus Coral Alghero, per 91-93, dopo essere stata sotto di 15 all’intervallo (55-40). Nel quintetto allenato da Gianluca Susini ben 5 uomini in doppia cifra (Bonacci il migliore con 20), anche se il miglior realizzatore è Musso, con 23. Anche il San Sperate vince in rimonta, contro il Genneruxi, per 64-81. Al 30’, però, il punteggio era sul 55-49 per il cagliaritani. Il Genneruxi si deve accontentare del miglior realizzatore, Angius, con 21 punti.

La situazione. Rinviata Assemini-Carbonia, la situazione playoff è sempre più in equilibrio, con le prime 8 in 8 punti e le prime 5 della graduatoria in 4 punti (San Salvatore e Sennori a 22, Astro e San Sperate a 20, Elmas a 18). Dalla prossima settimana il via ai recuperi delle gare non giocate a gennaio (causa Covid).

© Riproduzione riservata