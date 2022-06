Non è riuscita l’impresa al Taloro Gavoi che comunque esce a testa alta dai playoff nazionali di Eccellenza. Al "Gran Sasso d’Italia" finisce due a due. Passano al secondo turno gli abruzzesi grazie alla vittoria di Gavoi per uno a tre.

L’Aquila sblocca subito il risultato al 2’: cross dalla sinistra di Romanucci e sfortunata deviazione in rete di Castro nel tentativo di anticipare Shiba. Nella ripresa, al 9’ il raddoppio: Massetti mette palla al centro per Brunetti che insacca di testa. Alla mezz'ora il Taloro accorcia le distanze: capitan Mele serve l’accorrente Falchi che trafigge De Chirico. Tre minuti dopo il pareggio: incornata vincente di Secchi su azione d’angolo. La squadra di Mario Fadda chiude all’attacco ma il risultato non cambia. Nel finale espulsi Mele e Sau per il gavoesi e Scognamiglio e Ponzi per i padroni di casa.

© Riproduzione riservata