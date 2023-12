Nel weekend sono scese in campo solo due formazioni sarde nei campionati nazionali maschili di calcio a 5. In A2, il Sestu Città Mediterranea ha chiuso il 2023 vincendo in trasferta 4-3 contro il Futsal Villorba. Un successo che porta momentaneamente al secondo posto i campidanesi, in attesa delle altre sfide di giornata che verranno disputate il 23 dicembre. Nel girone B di Serie B, nulla da fare per il Monastir contro la capolista Futsal Altesina. La squadra di Barbarossa si arrende per 9-3 in casa. A riposo la Leonardo in A2 élite e le altre sarde di B, che giocheranno questo sabato l'ultimo turno dell'anno solare.

C1. Si è giocato l'ultimo turno del 2023 della C1 regionale, che vede la Villacidrese ancora in testa alla classifica con due punti e una partita in più sulla San Sebastiano Ussana seconda. La Villacidrese ha battuto 10-3 il Futsal 4 Mori, mentre l'Ussana ha vinto 5-4 in rimonta sul Futsal Villasor. La sfida tra Villaspeciosa e Quartu termina invece sul 5-5. Pareggiano anche Happy Fitness e Fanni Futsal Sassari (6-6), mentre l'Ichnos Sassari batte 7-6 il Babylon. Turno di riposo per il Cus Cagliari.

Femminile. La Mediterranea vince la nona partita sulle nove finora disputate e si prende il primo posto matematico per il girone d'andata di B femminile. Un risultato importante anche in chiave Coppa Italia per la squadra di Versace, che ha battuto 7-3 la Virtus Romagna al PalaConi. Al secondo posto c'è la Jasnagora dopo il 4-2 sulla Polisportiva 1980, mentre l'Athena Sassari ha agganciato il terzo posto superando 5-2 in casa la L84 nello scontro diretto di giornata. Nel girone B, l'Arzachena vince 4-2 contro il Vis Fondi. Lo Shardana Futsal, invece, pareggia 2-2 sul campo della Littoriana Futsal. Nella C regionale, vincono Cus Cagliari (9-0 sull'Ampurias), Arborea (6-4 sul Monastir), Aiace Telamonio (8-1 sul Sardinia) e Tiro Libero (10-0 sul Decimoputzu). Rinviata Futsal Quartu-Ittiri Sprint.

