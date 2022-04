Vola il Sennori calcio nel girone E di Prima categoria: vittoria del campionato e salto in Promozione, categoria in cui mancava da ben 34 anni. Un purgatorio diventato insopportabile per i colori bianco azzurri, che hanno conosciuto negli anni 80 i fasti della Serie D, ai tempi del mitico presidente Basilio Canu, a cui è stato intitolato lo splendido impianto in erba sintetica, teatro delle prodezze dei ragazzi allenati da Massimiliano Nieddu. Nella 23sima giornata il Sennori si impone fuori casa sul Monte Alma (al 12' Andrea Usai su rigore), mentre il Coghinas (secondo in graduatoria) impatta a Siligo. Quindi Sennori 59 punti, Coghinas 48: a tre giornate dal termine significa vittoria matematica del torneo.

La festa. A Sennori si scatena il carnevale: carovane di tifosi ieri sera hanno scorrazzato nelle vie cittadine, nei bar fiumi di birra, in un tripudio di sciarpe e bandiere bianco azzurre. Il presidente Gianni Desini è l'emblema della felicità. “Un risultato meritato - dice - frutto di programmazione e amicizia. Sono commosso. Il Sennori torna nel calcio che conta”. Tra i giocatori la festa è grande. Parla per tutti il capitano Domenico Magliona, sennorese doc, che tra i pali a 47 anni sembra ancora un ragazzino. “Una gioia immensa - afferma - Questi giorni me li porterò sempre nel cuore. Siamo una grande società e un bellissimo gruppo”.

Numeri da record. In effetti i numeri della squadra parlano chiaro: 23 partite disputate, 18 vittorie, 5 pareggi, 0 sconfitte. Inoltre 58 reti siglate (miglior attacco del girone) e solo 8 subite. Unica squadra imbattuta in Sardegna sino alla Prima Categoria e migliore difesa di tutte le categorie isolane. Numeri quindi da record. “Non abbiamo mai mollato - afferma l'allenatore Massimiliano Nieddu - Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza ma abbiamo sempre rispettato gli avversari. A Sennori si lavora benissimo e mi auguro di rimanere anche nella prossima stagione”. Gongola anche il sindaco di Sennori Nicola Sassu. “Felice per questo risultato - precisa -. Sennori si sta dimostrando città dello sport. Oltre al calcio ottimi risultati anche nella pallacanestro e pallavolo. Come Amministrazione continueremo a dare il massimo supporto a tutte le società sportive cittadine”. Chiude Roberto Desini, assessore allo Sport, ex calciatore e attuale vicpresidente regionale della Figc. “Da assessore e da sportivo cittadino non posso che gioire di questa grande vittoria - spiega -. Come Amministrazione abbiamo costruito un impianto sportivo all'altezza dei tempi. Il Sennori calcio è una società ben organizzata, la squadra e lo staff tecnico sono di prim'ordine, tra i tifosi c'è grande entusiasmo. Tutte condizioni ideali per continuare un ciclo sempre più vincente”.

