La comunità di Sennori celebra i successi del suo concittadino Cristian Busia, l’atleta di taekwondo Onda Blu campione d’Italia ai Campionati nazionali universitari 2025 di Ancona. Ha conquistato la medaglia d’oro, classificandosi primo nella categoria -68 kg (cinture verdi/blu). Busia, atleta portacolori del @cussassari, ha dimostrato forza, tecnica e grande intelligenza tattica, distinguendosi tra i migliori d’Italia.

Un risultato frutto di passione, dedizione e dell’impegno quotidiano sul tatami. Ha superato i suoi avversari mostrando talento e azione incisiva. I complimenti sono giunti anche a Tommaso Murru, in rappresentanza del CUS Cagliari e tesserato per l’ASD Giacomini, oro nella categoria -58 kg e al maestro Roberto Carrus, che ha guidato i ragazzi nell’avventura nazionale, confermando ancora una volta il valore del taekwondo sardo e del talento cresciuto in Sardegna.

Nei prossimi giorni verrà accolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Rassu per i ringraziamenti.

