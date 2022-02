Il Selargius di Franco Giordano riparte da tre punti. Domenica scorsa la squadra granata ha battuto in trasferta l’ostico Gonnosfanadiga. “Abbiamo avuto un pizzico di fortuna”, dice il viceallenatore, Denis Fercia, “che in altre gare, invece, non abbiamo avuto. Sono tre punti importantissimi”.

Il Selargius ora è sesto ma la classifica è davvero corta. “Bisogna mantenere alta la guardia”, continua Fercia, “e cercare di dare continuità ai risultati. E’ un torneo equilibrato e può succedere di tutto”.

Nel prossimo impegno il Selargius riceve l’Orrolese. “Ogni partita è tostissima”, chiude Fercia, “e quella di domenica prossima lo sarà ancora di più. Ho giocato ad Orroli e conosco bene il valore umano e la qualità dei giocatori. Ho inoltre grande stima per il tecnico Marco Marcialis”.

