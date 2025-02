Centinaia di persone hanno affollato gli impianti di "Nossa Praia" a Campinas nel distretto di San Paolo in Brasile, per la due giorni del torneo organizzata dal "Sardegna Footvolley". Centoventi atleti (uomini, donne e coppie miste) si sono confrontati in una serie di incontri suddivisi in gironi, i cui vincitori hanno avuto accesso alle semifinali a eliminazione diretta. Un’ulteriore suddivisone separava i principianti dai professionisti e dai semi professionisti.

La giornata finale è stata caratterizzata da colpi eccezionali: in particolare lo "shark attack", la spettacolare schiacciata effettuata con la pianta del piede. In campo femminile vittoria di Luanna Bosshardt e Luana Spadella, in campo maschile successo per Andrey Lopes e Matheus Muller.

Le due coppie vincitrici hanno guadagnato il pass per partecipare all'International Open, che si terrà a Sassari dall’1 al 4 maggio e che sarà anche tappa del campionato italiano di Footvolley. Un premio molto ambito, tanto che i vincitori sul podio non hanno trattenuto le lacrime per la gioia.

Il patron Carmelo Ortu ha dichiarato: «Venire qua in Brasile, nella capitale del beach sport, è per noi motivo di grande orgoglio. Il torneo è stato di altissimo livello e ha visto confrontarsi centinaia di atleti. Ora ci proiettiamo sulla nostra isola con alcuni eventi di rilievo nazionale e internazionale e un calendario intenso che ci porterà fino a ottobre».

