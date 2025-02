Tappa internazionale per il "Sardegna foot volley": domani e domenica si svolgerà un torneo a Campinas (San Paolo) in Brasile, che è la patria degli sport da praticare sulla sabbia. Un appuntamento ufficiale del circuito internazionale che farà da apripista all’intenso programma che coinvolgerà la nostra isola a partire dal mese di aprile con la “Spring edition” che si terrà a Sassari e avrà come protagonista il beach volley.

Saranno centoventi gli atleti che si confronteranno nella due giorni in Brasile che si terrà negli impianti di “Nossa Praia” e sarà dedicata al footvolley: scenderanno in campo uomini, donne e coppie miste che si affronteranno secondo un tabellone predefinito con teste di serie divise in categorie di professionisti e semi professionisti.

Il format ideato da Carmelo Ortu “Sardinia beach sport” comprende beach volley, foot volley, beach rugby, beac handball, beach tennis, beach soccer, beach wrestling, paddle e teqball. Un prodotto “spacchettabile”, con le varie discipline che possono diventare protagoniste a seconda dell’evento.

Dopo la “Spring edition” che si terrà a Sassari il 5 e il 6 aprile, sempre Sassari ospiterà dal primo al 4 maggio il foot volley la disciplina.

