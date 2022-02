Nel weekend della C Silver in cui la capolista Ferrini Delogu Legnami è rimasta ai box dopo il rinvio del match con la Sef Torres, bloccata per alcune positività nel gruppo squadra, a prendersi la scena è stato il Sant’Orsola. I sassaresi di coach Mazzoleni hanno superato la seconda della classe per 78-76, confezionando un ottimo terzo quarto (28-8) dopo che i cagliaritani avevano condotto per i primi due (16-22; 15-22).

Nel frattempo, in via Pessagno, Il Veliero Calasetta ha superato l’Olimpia per 64-75. Nel posticipo della domenica sera, invece, l’Antonianum h sconfitto il Buk Uri con un netto 75-50.

IL COMMENTO

“Partita molto fisica e dura, in avvio hanno prevalso le difese mentre gli attacchi carburavano a fatica, poi l’Esperia si è accesa e ci ha messo in difficoltà con tanti canestri da fuori, mentre noi abbiamo fatto fatica in attacco e siamo andati sotto anche di 15 punti”, racconta coach Mazzoleni. “Nel terzo quarto è cambiata totalmente la musica, abbiamo cambiato la difesa e il modo di attaccare, abbiamo mosso molto di più la la palla, difeso con molta più energia e ribaltato il risultato. Dopo, però, abbiamo dovuto fare di nuovo i conti con la reazione dell’Esperia, che alla fine ha sbagliato l’ultimo tiro da tre. Sono contento della vittoria e della reazione dei miei giocatori, per noi è un risultato importantissimo perché ci rimette in corsa”.

