In C Silver, il recupero della penultima giornata della stagione regolare (che poi cederà il passo alla fase a orologio) si è aperto ieri sera con il derby sassarese tra Sant’Orsola e Sef Torres, vinto dagli arancioneri di coach Mazzoleni per 88-78.

La gara. Alla Palestra del Cus, Tavoni avanti 34-24 dopo appena 10’, parziale ritoccato prima del giro di boa, al quale capitan Basoli e compagni sono arrivati sul 52-36. Il Sant’Orsola ha poi ampliato il solco nella terza frazione, archiviata con un parziale di 23-15, prima rallentare il passo nell’ultima, in cui la Torres è riuscita a ricucire con un parziale di 13-27.

La vittoria. “Una vittoria importante sia perché ci mantiene nella parte alla della classifica, sia per il gioco espresso. Stiamo facendo passi in avanti, abbiamo toccato anche il +25 e difeso bene”, ha sottolineato coach Giampaolo Mazzoleni. “Abbiamo sempre avuto la partita sotto controllo, anche quando sul finale ci siamo rilassati e loro si sono riavvicinati. Per noi era necessario andare sul 2-0 con la Torres per acquisire una posizione in più in vista della fase orologio e sono contento per tutti i ragazzi, compresi i nostri giovani, tra cui il 2005 Foddai, che ha dimostrato di poter tenere il campo e deve continuare a lavorare per crescere ancora”.

Il programma. Due delle restanti tre gare in calendario si giocheranno alle 18 di oggi. La partita di cartello è senza dubbio il match di via Pessagno tra Esperia e Ferrini Delogu Legnami, rispettivamente seconda e prima nella classifica della “piccola serie A sarda” e pronte a testare le rispettive forze in uno scontro diretto che sa di playoff e sembra valere molto più che una normale partita della stagione regolare.

In contemporanea, il Buk Uri ospiterà l’Olimpia e, se i padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta subita per mano della capolista (91-38), i cagliaritani sono ancora a caccia del primo successo stagionale dopo averlo sfiorato domenica contro l’Antonianum (70-75).

Sarà alle 18 di domani, infine, la “palla a due” del posticipo tra Cus Sassari e Calasetta, che arrivano rispettivamente dalle sconfitte nel derby con la Torres, finito 83-71, e nella sfida interna con l’Esperia (72-91).

