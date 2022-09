Il Sant'Elena passa da 2 a 4 punti in classifica, vincendo 3-0 a tavolino la partita della prima giornata di Eccellenza contro il San Teodoro. Nel match giocato lo scorso 21 agosto a Serdiana, finito 2-2 sul campo, gli ospiti avevano fatto entrare nel corso della ripresa il centrocampista Giovanni Fideli, fino alla scorsa stagione nei biancoverdi. Quest'ultimo, tuttavia, non aveva mai ottenuto lo svincolo dal Sant'Elena, società per la quale risultava ancora tesserato, e non aveva quindi diritto a partecipare alla gara. Il club padrone di casa ha presentato ricorso, segnalando come il classe 2002 non avesse titolo per partecipare al match. Il San Teodoro, nella sua difesa, ha indicato come per le informazioni in suo possesso Fideli era da ritenersi svincolato e, in aggiunta, ha chiesto la penalizzazione di almeno tre punti per il Sant'Elena per condotta antisportiva (non avendo sottoscritto lo svincolo del giocatore), ma il Giudice Sportivo ha deliberato in favore dei biancoverdi.

Il calendario. In Eccellenza due cambi di orario: inizieranno alle 17 Taloro Gavoi-Li Punti e Tharros-Latte Dolce. Un'ora prima il resto della quarta giornata: Arbus-Monastir, il big match Budoni-Ossese (a Torpè), Carbonia-Ghilarza, Iglesias-Villacidrese, Nuorese-Bosa, Sant'Elena-Lanusei (a Serdiana) e San Teodoro-Ferrini. Anche per questa stagione, come nella scorsa, tornano gli anticipi al sabato dall'Eccellenza alla Seconda Categoria. A partire dal 2 ottobre (partite ancora da definire) saranno spostate alcune gare ritenute di particolare rilevanza, con il calendario che sarà reso noto in anticipo.

Squalifiche. In Eccellenza dopo il turno infrasettimanale due giornate a Tonio Madau, allenatore del Monastir, Matthew Ben Savage (Calangianus) e Lautaro Rodríguez (Nuorese). Non ci saranno domenica Mattia Caddeo (Ghilarza), Massimo Fadda (Taloro Gavoi), Simone Calaresu (Tharros) e Ryduan Palermo (Villacidrese).

© Riproduzione riservata