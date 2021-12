L’anno solare chiuso con una sconfitta, ma una prima parte di stagione che non può che avere il segno positivo in casa Techfind San Salvatore Selargius, attualmente in quinta posizione nel campionato nazionale di A/2 femminile di basket. Le ragazze allenate da Roberto Fioretto hanno chiuso il 2021 con un ruolino di marcia di 6 vittorie e 4 sconfitte.

Bilancio. Alla sosta natalizia si poteva arrivare con qualche punto in più in classifica, ma c’è da sottolineare che le selargine hanno dovuto fare i conti con qualche assenza di troppo nella prima parte di stagione (come la play Zitkova, fuori per 4 giornate, e la lunga El Habbab). “E’ andata comunque bene – sottolinea coach Fioretto – fino ad ora abbiamo perso qualche partita a causa di qualche infortunio di troppo. Peccato perché erano partite alla nostra portata, che ci avrebbero dato qualche punto in più. Stiamo crescendo, anche se l’ultima partita non è stata positiva, contro una squadra che punta alla promozione”.

La pausa. Ora qualche giorno di stop, per ricaricare le batterie in vista del nuovo anno e degli impegni. Si tornerà poi in palestra, per dare seguito a quel processo di miglioramento che coach Fioretto si attende. “Ora – commenta il coach selargino - ci prendiamo qualche giorno di riposo, in questi mesi il carico è stato importante e ora ripensiamo al campionato dopo Natale. Dobbiamo recuperare nella continuità di tutte le componenti della squadra. Nel periodo degli infortuni abbiamo avuto una grande reazione da parte delle giovani e vorremmo che queste risposte ci fossero nel corso di tutto l’anno, in modo tale da non abbassare mai l’intensità in campo. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre ragazze”.

Obiettivi. Nessun proclamo diretto, dalle parole del coach selargino, anche se l’idea è quella di consolidarsi sui risultati della scorsa stagione. “Noi – conferma Fioretto – abbiamo un gruppo di buone giocatrici supportate dalle ragazze locali. Per il momento abbiamo visto che possiamo giocarcela con chiunque, non sfiguriamo con nessuno. Anche nell’ultima partita giocata contro San Giovanni Valdarno, giocando diversamente, potevano forse fare qualcosa di più. Il gruppo delle ragazze lavora benissimo, cerchiamo di fare il massimo possibile. Il desiderio è quello di ripetere quanto fato l’anno scorso, riuscendo ad entrare nei playoff”.

