Turno prepasquale avvincente quello disputato lo scorso weekend nel torneo di serie D regionale di basket.

La vetta. Riposa il San Salvatore Selargius che, comunque, mantiene la vetta solitaria in virtù della vittoria nel recupero di giovedì scorso contro l’Azzurra Oristano (54-80). Non molla la presa il Sennori, che supera il Genneruxi per 79-69 dopo esser stata sotto nel punteggio per oltre 3 quarti di gara (il parziale al 30’ recitava 50-57 in favore dei cagliaritani). Tra i sennoresi, assente Merella, è Pisano il top scorer con 27 punti.

All’inseguimento. Turno decisamente positivo per Astro, Carbonia ed Elmas. I primi si impongono con autorità contro l’Oristano Basket per 87-63. Padroni di casa che comandano sin dalla prima frazione, raggiungendo il massimo vantaggio al 30’ (71-44). I migliori realizzatori della gara sono Bonacci (Astro) e Pompianu (Oristano) con 19 punti. Il Carbonia, invece, supera il San Sperate per 102-73, grazie anche alla vena di un Crobu da 23 punti personali. Colpo esterno di Elmas, sul parquet di Assemini (45-80). Nella compagine ospite da segnalare i 27 punti messi a segno da Salis.

Rilancio. La Nautilus Coral Alghero vince in casa dell’Azzurra (62-83) e si rilancia in chiave playoff. Gli algheresi mettono a segno il break decisivo al rientro dall’intervallo, chiudendo di fatto il match (45-72 al 30’). Top scorers della gara Monte, del Coral, e Porcu, dell’Azzurra, con 21 punti.

I recuperi. Fondamentali, in chiave griglia playoff, diventeranno i recuperi. Con il torneo fermo per la pausa di Pasqua, saranno ben 4 le gare che verranno recuperate in settimana: Assemini – Carbonia, San Salvatore – Azzurra, Astro – San Sperate e Sennori – Alghero.

