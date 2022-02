Techfind Selargius e Cus Cagliari, portacolori sarde nel campionato di A2 femminile di basket, torneranno entrambe in campo, alle 18 di domani (diretta Facebook), a caccia di punti preziosi in chiave playoff. Le giallonere selargine, quinte a quota 18, accoglieranno al PalaVienna la neopromossa Blue Lizard Capri, mentre le universitarie ospiteranno il Vigarano, formazione con cui viaggiano a braccetto, appaiate a 14 punti (Vigarano ha una partita in meno).

Techfind. Il San Salvatore, dopo la sconfitta nel recupero con l’Umbertide, ha ottenuto due successi d’oro contro Alma Patti e Nico Basket, e punta a calare il tris nonostante le 4 intense partite in due settimane. Le campane, penultime, dopo i successi pesanti in trasferta su San Giovanni Valdarno e Savona, lo scorso weekend si erano arrese al Vigarano e dunque arriveranno in Sardegna desiderose di riscatto. Domani occhi puntati sulla pivot Dacic, ex Taranto che vanta importanti esperienze in Europa. “Sarà complicato trovare le contromisure, nessuno dispone di giocatrici così a questi livelli, potremo arginarla e vincere”, commenta fiducioso coach Roberto Fioretto.

Cus Cagliari. In contemporanea, a Sa Duchessa, la squadra di coach Federico Xaxa proverà a bissare il successo siglato all’andata (55-62) sfruttando anche il fattore campo per cancellare la prestazione poco convincente di domenica scorsa, in quel di Umbertide.

“Una sconfitta così può rivelarsi una buona medicina. Il gruppo ha avuto un momento di difficoltà, ci sono equilibri che devono essere ritrovati e certezze che vanno ricostruite affinché tutte possano dare il meglio quando vengono chiamate in causa”, spiega la capitana Erika Striulli, reduce, come Madeddu, dal grave infortunio al crociato. “Non sono al 100 percento e forse in questa stagione non lo sarò mai, mi mancano ancora dei movimenti rapidi, in attacco e in difesa, che la testa non riesce a compiere con spensieratezza, ma miglioro tecnicamente e fisicamente gara dopo gara”.

Tra le avversarie, che lo scorso weekend avevano battuto il Capri, osservata speciale la guardia ex Patti, Francesca De Rosa.

