L’attaccante Filippo Littarru giocherà col Samugheo nella stagione 2025-2026. A dare l’annuncio è la società biancorossa, che festeggia i 50 anni dalla fondazione e il ritorno in Promozione, dopo aver vinto il Girone B di Prima Categoria a fine aprile.

Littarru, classe ‘98, nella scorsa stagione ha giocato (solo nella seconda metà di campionato) in Eccellenza col Taloro, aiutando la formazione di Gavoi a raggiungere la salvezza. Per lui si era trattato di un ritorno, dopo la precedente ottima esperienza chiusa nel 2022 per passare al Sant’Elena. Nel 2023-2024 aveva iniziato al Castiadas, per poi trasferirsi nel mercato invernale all’Ovodda (sempre in Promozione, ma nel Girone B) con cui ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori con 23 gol.

L’arrivo di Littarru è il primo tassello del Samugheo per il ritorno in Promozione, categoria dove mancava dal 2021-2022. L’allenatore sarà ancora Giorgio Ferraro, artefice del trionfo in Prima Categoria dove ha collezionato 61 punti, +1 sulla Freccia Parte Montis seconda.

© Riproduzione riservata