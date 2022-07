Adesso è ufficiale: il Budoni (Eccellenza) ha annunciato attraverso la pagina facebook ufficiale l’acquisto dell’attaccante Giuseppe Meloni. Nella scorsa stagione l’attaccante nuorese, classe 1985, ha realizzato 38 reti con la maglia del San Marzano, formazione che ha raggiunto la finale playoff per la D. Un attaccate che non ha bisogno di presentazioni e cha fa chiaramente capire le intenzioni del Budoni. Farà coppia con l’argentino Mauricio Villa, capocannoniere nell’Eccellenza sarda con 28 reti.

Meloni due anni fa ha giocato col San Giorgio. Prima ancora con Nuorese, Carbonia e col Muravera dei record. Queste ultime due società le aveva trascinate in D. Con i sarrabesi in Eccellenza lo score è stato di quarantadue reti in campionato e nove in Coppa Italia in trentatré incontri. Nella stagione 2015/2016 è stato l’attaccane più prolifico d’Italia col Fondi in D. Ha vinto quattro campionati di fila in D con Torres, Fondi, Savoia e Akragas con una media di un gol ogni ora senza mai scendere sotto quota venti a stagione. Centouno reti in centotrentadue incontri senza considerare la Coppa. Ha vinto inoltre un campionato di Serie C2 col Feralpisalò, segnando la rete decisiva nei playoff, e tre di Eccellenza. In passato aveva rifiutato un’offerta di contratto del Cagliari. Aveva dichiarato in un'intervista con L'Unione Sarda: “Mi aveva chiamato Francesco Marroccu, quando era diesse del Cagliari, ma avevo già preso accordi con la Spal. E’ stato il mio più grande rammarico”.

