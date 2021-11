È un quartetto quello che prende forma in vetta al campionato regionale di Serie D di basket. L’Astro, che osservava un turno di riposo, dopo la sesta di andata, è raggiunta da San Salvatore Selargius, Genneruxi e Sennori.

I match. I selargini superano l’Assemini, per 77-55. Padroni di casa che comandano nell’arco di tutto il match, incrementando costantemente il vantaggio. Il San Salvatore chiude con ben 5 giocatori in doppia cifra (Melis il migliore con 15 punti). Il Sennori, invece, batte grazie a un’ottima ripresa il San Sperate per 84-67. Ospiti partono forte (18-24 al 10’). Nel secondo quarto reazione sennorese e sorpasso prima dell’intervallo (41-40 al 20’). Nella ripresa prosegue la progressione dei padroni di casa che allungano fino al 62-50 del 30’. Ultimo quarto di controllo. Il miglior realizzatore è del San Sperate, Simbula, autore di 23 punti. Partita combattuta nella vittoria del Genneruxi sul campo della Coral (78-84). Le due squadre si alternano in testa nei primi due quarti, con gli ospiti avanti per 32-39 al 20’. Nella terza frazione la Coral ha un ottimo approccio, e arriva il sorpasso (51-50 al 30’). L’ultimo quarto vede i padroni di casa partire bene, ma nel finale i cagliaritani recuperano ed effettuano il sorpasso decisivo. Top scorer della gara è Angius, con 37 punti. Sconfitta casalinga, invece, del Carbonia, superato dall’Elmas per 72-86. Ospiti che comandano nel corso dei 40’ di gioco, aumentando il divario di quarto in quarto. Migliori realizzatori Cau, del Carbonia, e Olla, dell’Elmas, con 19 punti.

Il derby. Termina con una netta vittoria dell’Oristano Basket il derby contro l’Azzurra. Il quintetto allenato da Roberto Sar si impone 57-79. Partenza bruciante degli ospiti, con un primo quarto chiuso 9-25. Nel secondo la situazione non cambia, fino al 29-48 dell’intervallo. Al rientro dal riposo lungo la situazione non cambia, nonostante l’Azzurra cerchi di allungare la difesa e riportarsi a contatto. Miglior realizzatore della gara è Masala, con 23 punti.

© Riproduzione riservata