La maturazione graduale di uno sportivo è ciò che sta alla base dell’espressione massima delle sue capacità. Ed è proprio su questa maturazione che sta lavorando Annunziata Cattolico, portacolori della Libertas Campidano, primatista sarda Allieve nel lancio del martello da 3 kg. Un record di rilievo siglato il 30 aprile al ‘’Santoru’’ di Cagliari con la misura di 47,25. Una misura di spessore, tra le migliori nella Penisola per la sua categoria, che testimonia un netto miglioramento rispetto all’anno scorso dove la Cattolico lanciò, il 4 settembre 2021, la misura di 44,38.

Seguita da Flavio Stochino, giovane tecnico – responsabile del settore lanci del comitato regionale - dalla passione genuina e dalla esperienza solida, si divide tra l’ex campo Coni di Cagliari e lo stadio “Virgilio Porcu’’ di Selargius: cinque allenamenti alla settimana, massima attenzione per i dettagli e una tenacia spiccata per affrontare ogni sfida con la giusta determinazione. “Seguo Annunziata dal 2019, da quando militava nella categoria Cadette’’, racconta il tecnico. “Inizialmente ci siamo concentrati sulle varie prove di lancio per poi specializzarci sul lancio del martello. L’anno scorso è servito per acquisire i rudimenti, fare i primi test e le prime esperienze importanti come i campionati italiani di categoria. Il 2022 è un anno importante, dove stiamo lavorando per poterci esprimere su palcoscenici significativi’’.

I punti di forza della Cattolico sono due: forza e rapidità, che riesce ad unire perfettamente, sviluppando grandi quantità di potenza con rapidità. “Rispetto al 2021’’, prosegue Stochino, “siamo passati nella fase di lancio da tre giri di rotazione a quattro giri. Questo accorgimento le consente di andare più veloce. Curiamo minuziosamente la tecnica, per noi è fondamentale, inoltre stiamo lavorando anche sulla spinta dei piedi per avere un'azione il più efficiente possibile’’. L’inizio di stagione è stato ottimo e già dal’inverno, in cui l’atleta di Stochino nel martello da 4 kg si è migliorata passando dalla misura di 33,27 a 37,41, si sono intravisti i segnali di un lavoro meticoloso che si cela dietro risultati che danno morale per il futuro. “L’obiettivo sarà centrare la top ten ai Tricolori Allieve’’, conclude Stochino. “Probabilmente prima farà il Brixia Meeting il 29 maggio. Selezioneremo le gare, proseguendo con pazienza prestando la massima attenzione per i dettagli. Solo così è possibile fare la differenza’’.

