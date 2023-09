Non smette di collezionare allori la Nazionale italiana di basket per atleti con sindrome di Down. Sabato, al PalaGozzano di Padova, gli Azzurri del coach Bufacchi si sono aggiudicati il loro terzo titolo europeo consecutivo superando in finale la Finlandia per 34-18.

Affermazione in rimonta per l'Italia, che dopo una partenza al rallentatore (6-2 per la Finlandia al termine del primo quarto) hanno accelerato con un break di 8-0 per poi prendere definitivamente il controllo delle operazioni nel secondo tempo.

Il titolo continentale (che si somma ad altri tre Mondiali conquistati negli ultimi anni) è giunto al termine di un cammino immacolato, che ha visto la Nazionale superare, nell'ordine, Ungheria (33-12), Turchia (27-23) e Portogallo (31-7).

Due sardi hanno fatto parte dell'ennesima spedizione vincente: l'atleta quartese dell'Atletico Aipd Davide Paulis (in doppia cifra nella finale con 10 punti a referto) e il vice allenatore Mauro Dessì.

