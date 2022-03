E’ un buon momento, per Nicola Bartolini. Il ginnasta quartese - che quasi un anno fa ha riportato tutta la sua grinta in pedana, conquistando la medaglia di bronzo agli Europei e, in ottobre, il primo oro iridato al corpo libero – è stato protagonista anche sabato, nella seconda prova del campionato di serie A maschile.

Al Pala Gianni Asti di Torino ha presentato tutti e sei gli attrezzi, brillando in particolare nel corpo libero, la sua specialità preferita (13,950 il suo score), nel cavallo con maniglie (13,700) e nel volteggio (14,600). Piazzamenti che, uniti ai punteggi dei compagni di squadra della Pro Patria Bustese, su tutti gli altri due azzurri Marco Lodadio e Ludovico Edalli, hanno consentito alla società lombarda di vincere la tappa (240,650 il punteggio totale) e di raggiungere il secondo posto nella classifica provvisoria del campionato, alle spalle della Virtus Pasqualetti Macerata. Tra i due, un margine ridottissimo che infiammerà la prossima tappa, in calendario a Napoli il 22 e 23 aprile.

Sempre a livello nazionale, Bartolini sarà impegnato anche nella Final Six (Napoli, 21-22 maggio), nella Coppa Campioni (Fermo, 3-5 giugno) e nel campionato italiano assoluto (Napoli, 15-16 ottobre).

© Riproduzione riservata