Si accendono di nuovo i riflettori del PalaBeethoven di Quartu Sant'Elena. Domani, alle ore 16, i padroni di casa del Quartu C5 affronteranno, nel corso di uno scontro diretto importantissimo in chiave classifica, la Mirafin. Serginho e soci sono chiamati a raddrizzare la quadra. Nelle ultime quattro gare, tra campionato e Coppa Italia, i risultati ottenuti non sono stati dei migliori ed ora è tempo di rimettersi in pista per continuare a navigare nelle zone alte.

E Daniele Sau, laterale classe 2003, svela quale sia il trucco per ritrovare la rotta giusta: «L'unico modo per poter uscire da questo periodo difficile sicuramente è continuare ad allenarci al massimo come stiamo facendo e rimanere uniti tra di noi, aiutandoci l'un l'altro». Un concetto semplice ma fondamentale se si vogliono raggiungere certi traguardi. Duro lavoro e compattezza di gruppo sono quindi la chiave per dare una svolta in positivo ed è quello che si dovrà vedere in campo questo sabato.

Questo periodo non proprio roseo dei quartesi non sembra però aver distolto l'attenzione della squadra da quelli che sono gli obiettivi prefissati da inizio stagione, così come ricorda Sau: «Da qui alla fine della stagione dovremo affrontare ogni partita al meglio, per cercare di raccogliere più punti possibili per arrivare alla matematica salvezza. Se poi dovessimo riuscire a rimanere nella zona playoff ben venga. Sicuramente noi faremo di tutto per ottenere il miglior risultato possibile». La voglia di far bene in questa prima stagione in un campionato nazionale non manca e le ambizioni sono altissime.

Domani davanti ai rossobianchi ci sarà una compagine di tutto rispetto, momentaneamente a soli due punti dalla zona playoff. La posta in palio è davvero alta e le difficoltà sono dietro l'angolo. «Sicuramente contro la Mirafin sarà una partita tosta. Sono un'ottima squadra e noi arriviamo a questo match con diverse assenze, ma non ci scoraggiamo. Faremo tutto il possibile per portare a casa un risultato positivo», ha concluso il giovane Sau, analizzando lo scontro di questo weekend.

