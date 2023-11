Casa dolce casa. Per le squadre Galluresi; ci riferiamo ad Ilvamaddalena, San Teodoro-Porto Rotondo e Calangianus, del campionato di Eccellenza, nella 13a giornata il fattore campo è stato assai ripagante. Esse hanno conquistato tutte 3 punti, mettendo a segno rispettivamente 2-4 e 3 goal , senza subirne alcuno. In un ottica di bicchiere mezzo pieno non è male, neppure il punto ottenuto in trasferta dal Tempio in quel di Cagliari.

Sebbene , ancora una volta, siano stati costretti a rimandare l'appuntamento con i tre punti lontano dal "Manconi". Le conseguenze di ciò le racconta la classifica: il secondo posto (22punti) è in coabitazione col Ghilarza , ma soprattutto la capolista Ilva ha allungato, tracciando un solco di 8 punti. Gli isolani di Cotroneo e Fascia oramai, con la loro andatura sicura e puntata sull'obbiettivo, pare quasi non facciano più notizia. Oltre al campionato vogliono dire la loro anche in Coppa Italia, dove nonostante la sconfitta dell'andata con l'Ossese, sono determinati a ribaltare il risultato nel ritorno di mercoledì 29, per puntare diritti alla finale.

Tornando al Tempio si può concludere il discorso dicendo che gli uomini di Cantara giocano un ottimo calcio dappertutto , ma allo stesso tempo non raccolgono quanto meriterebbero. L'analisi sulle galluresi continua coi Teodorotondini che reduci dal poker di Tempio hanno usato lo stesso metro ,da negativo in positivo , per battere il Sant'Elena Quartu. E' tornato nuovamente al gol, anzi ai goal Alessio Mulas, con lo scettro di capocannoniere sempre più nelle sue mani.

Ottime nuove infine da Calangianus. I calangianesi sono infatti riusciti a sfatare il tabù "Signora Chiara". L'incombenza di segnare gol determinanti , come contro Villacidrese e Quartu, non è ricaduta sulle spalle di Giovanni Maria Tusacciu , figlio nonchè nipote d'arte,sia da parte di madre che di padre,con i colori giallorossi ad accomunarli, ma le firme sono tre: Lemiechevsky,Putzu e Ferrari. Un successo che rincuora l'ambiente, e che fa apparire il traguardo salvezza ancor più raggiungibile. Ovviamente si dovrà ricorrere in modo mirato al mercato invernale, dal quale già domenica sera è emerso un nome. Si tratta di Camara , forte centrocampista 22enne , già visto all' opera qualche settimana fa con la maglia del Barisardo.

© Riproduzione riservata