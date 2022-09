Non è mai troppo tardi per esordire in serie C: a 39 anni, dopo 21 stagioni e oltre 400 presenze tra serie D ed Eccellenza, il portiere Pierpaolo Garau ha giocato la sua prima partita nella Terza Serie. “E' stato bello, ancor più perché il debutto è avvenuto in uno stadio prestigioso come quello di Cesena”.

Sassarese, Garau dopo essere stato bandiera del Latte Dolce per otto campionati è approdato l'estate scorsa alla Torres, o meglio è rientrato, visto che nelle giovanili era con la società rossoblù. Nel campionato scorso è stato l'uomo della Coppa Italia: decisivo tutte le volte che la squadra sassarese è andata ai rigori, sia perché ne ha sempre parato almeno due e poi perché ha sempre realizzato dal dischetto quando è arrivato il suo turno.

Nella gara contro il Cesena è rimasto imbattuto, poi è dovuto uscire per un affaticamento muscolare “ma ora sto bene” afferma Garau. Chissà se il tecnico Greco lo confermerà tra i pali per il match di domenica al “Vanni Sanna” contro l'Imolese.

Un fatto è certo, la Torres punta alla vittoria: “Col primo punto siamo entrati in serie C, ci stiamo adeguando ai suoi ritmi e lavorando tanto. Adesso vogliamo la vittoria anche per ringraziare i nostri tifosi”.

