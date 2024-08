Adesso il Perdaxius ha pure un tocco di Sudamerica. In questo giorni il club sulcitano che si appresta ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva in Prima categoria (in quella passata ha ottenuto la salvezza con un briciolo di ansia nelle ultime giornate), ha ingaggiato una serie di giovani fra cui il portiere paraguaiano Hugo Daniel Meza Candia. Sarà a disposizione del tecnico Fabio Tinti (che nella passata stagione ha pure vestito i panni del centravanti contribuendo non poco alla salvezza con i suoi gol), assieme all’altro nuovo acquisto; il centravanti Nicolò Musa. Vanno a irrobustire una rosa che già si compone dei neo arrivati Nicola Giganti di Carbonia, Mirko Fidanza (scuola Carbonia) di Narcao, Riccardo Soro ex Fermassenti e Dylan Congiu ex Atletico Masainas. Intanto brucia le tappe la juniores che, alla guida di Paolo Bertoli, comincerà la preparazione atletica il 19 di agosto. Nasce così il progetto della Juniores per cercare di dare sempre più continuità negli anni al progetto del club sulcitano.

