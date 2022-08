Le aspettative sono state rispettate pienamente e, oltre ai nomi su cui si contava per una medaglia, non sono mancati gli atleti capaci di migliorarsi. Il nuoto sardo archivia un’edizione particolarmente lieta dei Tricolori di Categoria in vasca lunga, terminati ieri Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata. Un’edizione dove per ben sei volte è salito sul podio e dove è stato capace di mettere al collo la medaglia più ambita in due occasioni. I segnali incoraggianti si erano già intravisti dai Tricolori Assoluti e queste ultime giornate di gara testimoniano la vitalità di un movimento che ha ampi margini di crescita.

Tra le squadre maggiormente in risalto, a livello nazionale, spicca l’Esperia: il club granata cagliaritano vanta due titoli italiani sui 100 rana e sui 50 stile libero Cadetti con Francesca Zucca, quest’ultima anche primatista sarda Assoluta, e Samuele Congia. Proprio Congia, seguito da Alessandra Porcu, ha ottenuto finalmente quel riscatto che attendeva da un anno. Un anno non semplice dove era atteso a una conferma importante: lo sprinter, infatti, veniva da un 2021 ricco di soddisfazioni suggellato dal sesto posto agli Eurojunior proprio sui 50 stile libero e, in un 2022 di alti e bassi, è stato bravo a non perdere mai la determinazione, riuscendo a ritagliarsi un ruolo di protagonista indiscusso già al primo anno di categoria tra i Cadetti.

Sei, in totale, il numero delle medaglie di cui cinque portano la firma dell'Esperia: Zucca e Congia, oltre ai rispettivi ori, hanno conquistato anche l’argento sui 200 rana e il bronzo sui 50 rana, nel caso della Zucca, mentre Congia ha fatto sua per la prima volta la medaglia d’argento sui 50 farfalla. Sul podio è salita anche Alice Maggioni (Alguer Sport) laureandosi vice campionessa italiana sui 50 stile Cadette, mentre Gianluca Russu (Olbia Nuoto) ha colto il quarto posto sui 200 dorso. Molto bene anche gli esperini Stefano Garau, nuovo primatista sardo Assoluto sui 50 rana, e Margherita Sanna finalista Juniores sui 50 rana.

© Riproduzione riservata