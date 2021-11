Il Muravera si rinforza. La squadra allenata da Francesco Loi ha infatti acquistato il centrocampista Lorenzo Bregasi classe 2001 abruzzese. Arriva dal Castelnuovo. Il giocatore è già a disposizione del tecnico che potrebbe convocarlo per la gara di domenica prossima in casa contro l'Arzachena. Il Muravera ha diversi giocatori fermi per infortunio. Da qui il nuovo ingresso nel mercato per dare al tecnico una rosa più competitiva. Domenica con l'Arzachena ha assoluta necessità di vincere. Da ricordare che il Muravera ha perso le ultime tre gare giocate in trasferta.

