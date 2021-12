Il Muravera ha invertito la rotta. La vittoria di domenica scorsa contro il Gladiator ha dato continuità al successo della giornata precedente nel derby col Carbonia. Tre punti che permettono ai sarrabesi di riavvicinarsi di prepotenza alla zona playoff in vista dello scontro diretto contro l’Afragolese. “Con il Gladiator sono arrivati tre punti importanti”, dice Loi. “Merito ai ragazzi per come hanno interpretato la gara e per l’impegno. C’è tanto da lavorare ma la strada è quella giusta”. Soddisfatto anche il diesse Sebastian Puddu. “Stiamo facendo bene. Le ultime tre prove sono state davvero positive. Ora contiamo di recuperare i giocatori infortunati”.

Mercoledì si torna in campo (ore 14.30): in programma lo scontro diretto contro l’Afragolese.

