Dopo il Cassino, per il Muravera salta anche la trasferta sul campo dell’Arzachena che era in programma per domani. La squadra del Sarrabus non giocherà quindi neanche il turno infrasettimanale valido per la 26esima giornata dopo il riposo forzato di domenica scorsa. Tra gli smeraldini presenti un numero di tesserati positivi al Covid oltre quanto consentito dal protocollo sanitario.

Il ritorno in campo. E’ previsto, a distanza di quasi un mese, domenica prossima. In programma il derby contro la Torres. Tutte queste pause non stanno sicuramente agevolando il compito del tecnico Francesco Loi con la squadra che dovrà ancora una volta riprendere il ritmo gara. Il prossimo impegno con i sassaresi, terzi della classe, non sarà semplice ma Mancosu e compagni hanno dimostrato di poter far risultato con qualunque avversario.

© Riproduzione riservata