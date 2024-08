I campionati di Eccellenza e Serie D mancano da due anni che sembrano anni luce. Proprio due anni fa, il Muravera senza più un campo omologabile per la Serie D, si è trasformato in Cos Ogliastra Sarrabus, trovando ospitalità a Tertenia. Ma a Muravera per fortuna la voglia di avere una squadra in paese non è mancata. Dalla prossima stagione che sta per iniziare, si riparte dalla Terza categoria.

La strada sarà lunga. Riconquistare il passato, fatto di Serie D ed Eccellenza, appare oggi una impresa ciclopica. La volontà c'è, bisogna iniziare, il resto si vedrà.

Il campo di Muravera non poteva più ospitare la serie D, con la società del patron allenatore Francesco Loi che, per restare nel Sarrabus, ha cercato spazio a Castiadas e Villasimius. » Castiadas c'erano allora problemi di spogliatoio. A Villasimius il campo era in fase di restauro. Alla fine, la “scelta salvatutto” è caduta su Tertenia, unico campo messo subito a disposizione della società che ruotava attorno a Francesco Loi. nata così la società Cos Sarrabus Ogliastra che si prepara a giocare la terza stagione a Tertenia. Lo scorso anno il Muravera con nuovi dirigenti ha portato avanti il settore giovanile. Quest’anno ci sarà anche la prima squadra che riparte dalla Terza categoria. Il nuovo presidente è Gilberto Porru, il vice presidente Giacomo Lusso, il segretario Davide Fornaciari, il tesoriere l’ex presidente del Muravera (in Eccellenza e Serie D), Stefano Boi che sarà anche il nuovo allenatore assieme a Davide Frattini. I consiglieri sono Marco Diana, Stefano Tocco, Damiano Lussu, Mirko Locci, Antonio Tronci, Luca Mancosu, Matteo Fà, Filippo Melis, Giampiero Cuccadu, Massimo Zinzula e Mirko Migliocca. La nuova società continuerà ad occuparsi anche del settore giovanile dalla scuola calcio agli Allievi.

Intanto c’è un progetto del Comune per sistemare a ampliare il campo. Un passato glorioso, quello del Muravera, fatto di straordinari campionati di Promozione, Eccellenza e Serie D, con tanti successi anche in Coppa, con allenatori come Lulù Oliveira, Francesco Loi, Roberto Plaisant, Giampaolo Zaccheddu, Antonio Prastaro e con giocatori che hanno fatto storia. Una società modello che ora cerca la rinascita. Il ritorno della società che oggi si chiama Cos appare oggi impossibile anche se dal prossimo anno, il campo di Muravera sarà da Serie D come anni fa ha chiesto la Lega nazionale dilettanti.

