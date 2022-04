Altro traguardo storico per la squadra di Francesco Loi che ha conquistato con cinque giornate di anticipo la salvezza. Con i tre punti ottenuti nel recupero di mercoledì scorso sul campo dell’Arzachena, Moi e compagni hanno raggiunto i quarantadue punti considerati quota salvezza. “Era il nostro obiettivo e l’abbiamo praticamente raggiunto”, dice il tecnico, Francesco Loi. “Siamo felici anche perché non è stata una stagione semplice. E’ capitato di stare fermi per un mese. Questo è controproducente. Siamo comunque felici. Questo è un girone durissimo con formazioni di alto livello. Ora restano da giocare cinque incontri. Onoreremo fino alla fine la stagione. Se possibile faremo esordire altri giovani come già fatto durante il torneo”.

Loi parla anche della gara del “Biagio Pirina”. “Abbiamo disputato una grande gara dal punto di vista tattico”, argomenta Loi. “Credo che il risultato sia stato meritato. Un primo tempo ottimo. Abbiamo trovato subito il gol e poi abbiamo gestito con intelligenza. Nella ripresa siamo anche andati vicini al raddoppio. Non l’abbiamo trovato ed è chiaro che nel finale si può rischiare con la squadra avversaria catapultata in avanti. Ma i ragazzi sono stati davvero bravi”. Domenica prossima il Muravera ospita la Vis Artena. “Mi aspetto una partita difficile come lo sono tutte”, conclude Loi. “Cercheremo di disputare una buona partita”.

