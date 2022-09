Una settimana da incorniciare per il Tennistavolo Muravera, che mercoledì ha festeggiato 40 anni di storia sportiva. Ma sono giornate da ricordare anche per il Norbello che ha fatto l’en plein nel primo turno dell’Europe Cup femminile.

MURAVERA

Tanti invitati alla festa del Muravera, che ha festeggiato i suoi primi quaranta anni. Una ricorrenza giunta in una fase di grande fermento, grazie al ritorno in serie A1 femminile dopo quindici anni e l’imminente debutto in Europe Cup, in Austria. La serata, apprezzata e animata da tante presenze, ha concluso la tradizionale rassegna giovanile “Coppa Muravera”, giunta alla tredicesima edizione. Ha vinto Gioia Picu, della società Alfieri di Romagna, davanti ad Alice Galli del Vallecamonica. E’ stato ricordato il momento d’oro del Muravera, con cinque playoff e tre finali scudetto tra il 2001 e il 2005. Non è mancato il Presidente Federale Renato Di Napoli, mentre l’amministrazione comunale era rappresentata da Cristiana Sogliano (Vicesindaco) e Roberto Plaisant (Assessore allo Sport). C’è stato un momento di intensa commozione quando è stato annunciato che la Palestra Comunale appena ristrutturata (la casa del TT Muravera), sarà intitolata a Giovanni Cuccu, pongista del Muravera scomparso nel 2017 a soli 21 anni.

NORBELLO

Tre partite, tre vittorie. Il debutto, o meglio il ritorno nella Europe Cup femminile ha regalato le prime soddisfazioni della stagione. Il girone A, in programma in Slovacchia, a Bratislava, è partito in anticipo, si è giocato da mercoledì a venerdì. L’attesa era per i volti nuovi, dal coach Domenico Colucci, alle ex della Bagnolese, Veronica Mosconi e la rumena Alina Zaharia. Con loro la confermata polacca Magdalena Sikorska, assente la russa Iana Noskova, numero 76 nel mondo.

Si soffre nella prima gara di Bratislava, vinta 3-2 con le francesi del Joue Les Tours. Nel match di apertur Sikorska è sotto di due set con la cinese He Li, ma rimonta e vince al quinto. Zaharia vince in tre set (tutti 11-9) contro Zarif, numero 135 nel mondo, ma le francesi vincono due partite e si va sul 2-2. Il match decisivo è ancora di Sikorska in tre set su Zarif.

Vinta la battaglia al debutto, il prosieguo è in discesa. 3-0 alle giovani belghe del Malonne, e identico punteggio ieri contro le padrone di casa del Bratislava. Nelle due partite Sikorska, Zaharia e Mosconi lasciano alle avversarie un solo set. Il girone è vinto, il Norbello si qualifica al secondo turno.

Oggi il Quattro Mori debutta nella Champions League. Prima partita a Irun, in Spagna, contro il Leka Enea, la squadra di casa. In Austria a Linz, comincia oggi l’avventura del Muravera nella Europe Cup. Due partite, la prima con la formazione belga dell’Antwerpen, la seconda con il Linz Froschberg

