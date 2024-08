Prosegue la campagna acquisti del Monastir, che punta a costruire una rosa di spessore in vista del ritorno in Eccellenza. Dopo aver annunciato i primi due colpi per l'attacco, Sergio Nurchi proveniente dalla COS e Stefano Sarritzu dal Rieti, i biancoblù puntellano la difesa con un giocatore che ha vinto l'ultimo massimo campionato regionale: Nicolás Madero.

Centrale uruguayano con passaporto spagnolo, nella passata stagione era all'Ilva risultata per distacco la miglior difesa del torneo. In carriera il classe '93 ha anche un'altra esperienza in Sardegna, alla Nuorese. «Porto esperienza, voglia di vincere e di ottenere risultati sul campo», parla Madero. «La mentalità dev'essere sempre quella di lottare per vincere ogni partita. Il nuovo campionato avrà molto più valore e meritocrazia senza l'obbligo dei fuoriquota: forse sarà più dura che giocare in Serie D».

Fra i pali. In porta, dopo che la società ha salutato Jacopo Angioni e il titolare dello scorso anno Enrico Galasso (passato al Lanusei), al Monastir arriva Riccardo Daga. Prodotto del settore giovanile del Cagliari, a lungo ha giocato fuori dalla Sardegna in Serie C con le maglie di Arezzo, Viterbese e Messina, con cui ha totalizzato oltre sessanta presenze in Lega Pro, oltre a un passaggio nel Monterosi. Nello scorso mercato invernale era tornato nell'Isola all'Iglesias, dove ha avuto la sua prima esperienza in Eccellenza. «Sono pronto a iniziare, sicuro che faremo un bel campionato: sono felicissimo di arrivare al Monastir, che so essere una grande piazza con giocatori di valore», il suo commento. Il direttore sportivo Matteo Zanda sta chiudendo in questi giorni altri nuovi accordi con giocatori di livello, con un'ulteriore conferma che riguarda l'esterno classe 2005 Riccardo Arangino. Lunedì il raduno agli ordini di Marcello Angheleddu.

© Riproduzione riservata