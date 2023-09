I 50 anni di vita per un’associazione sportiva rappresentano un percorso lungo, importante per un’intera comunità. Mezzo secolo di attività, come atto costitutivo, per la “Associazione Polisportiva Marrubiu”. Era il 30 maggio del 1973 quando un gruppo di appassionati di sport si riunirono nell’allora sede del Municipio, in piazza Manzoni, per costituire l’associazione. Ben 31: Ignazio Palumbo, Giuseppe Muru, Giuseppe Fenu, Luigi Cadeddu, Silvano Fa, Vittorio Taris, Carmine Poscia, Mario Silesu, Giuseppe Zedda, Giancarlo Baroni, Giuseppe Taris, Pietro Scanu, Giuseppe Pintore, Salvatore Illotta, Giuliano Pala, Giuseppe Atzori, Palmerio Pintus, Orfeo Pinna, Genesio Pala, Silverio Atzori, Ortensio Coni, Felice Baroni, Bruno Calabrò, Antonio Porcu, Giovanni Battista Cova, Giovanni Biancu, Giorgio Scanu, Pietro Contu, Terenzio Pala, Giovanni Zoccheddu e Roberto Sechi.

In seguito venne nominato il direttivo, con Orfeo Pinna presidente. «Ricordo», afferma Pinna, «di essere stato invitato a formare il gruppo dall’amministrazione. Per 13 anni è stata una grande passione, con un gruppo che mi seguiva fedelmente. Ogni domenica un sacco di ricordi». La Polisportiva aveva per scopo «lo studio e lo sviluppo delle attività mentali e fisiche mediante la pratica dei seguenti sport: calcio, pallacanestro, ciclismo, atletica leggera, caccia e pesca, pallavolo, judo ect». Nel corso degli anni le discipline praticate sono state calcio, basket, atletica, tennis e volley.

«Tra i ricordi», prosegue Pinna, «la nascita del campo da tennis, fatto da noi appassionati. Caricammo le macchine con il polverino, presente nelle cave del Monte Arci, e lo portammo dove ci sono ancora i campi. Oppure le corse di atletica con i bambini in via Piave. Siamo arrivati ad avere centinaia di ragazzi nelle varie discipline. Molti di loro, ora genitori e nonni, continuo ad incontrarli ed è sempre una grande emozione». Attualmente la società ha attiva solo la sezione basket. «Due squadre», commenta il presidente, Luca Valongo. «Una parteciperà al torneo di Divisione Regionale 2 (la ex Promozione) e l’altra al campionato Under 19. In tutto sono circa 35 gli atleti tesserati. A Marrubiu quasi tutte le famiglie hanno avuto una persona che ha partecipato alle attività della Polisportiva e speriamo la tradizione prosegua. Nelle prossime settimane la celebrazione dei nostri 50 anni con la comunità».

