E' Ilvamaddalena-Cos la gara più attesa domani dai tifosi sardi nel girone G della Serie D. La squadra maddalenina e quella Ogliastrina Sarrabese si affrontano per vincere: la Cos ha necessità si allontanarsi dalla zona calda della classifica. L'Ilva deve vincere per non perdere ulteriore contatto dalle grandi dopo la sconfitta di domenica scorsa a Cassino. Un pronostico è davvero difficile. La Cos sembra attraversare un buon periodo, l'Ilva ha tutto i numeri per fare risultato pieno.

L’Arzachena che attraversa un periodo difficile, affronta l'insidiosa trasferta di Caserta contro un avversario che viaggia al quinto posto della classifica, protagonista finora di risultati a fasi alterne. L'Atetico Uri rilanciato dal successo di domenica ad Arzachena ospita il Pomezia: una sfida abbordabile ma da prendere con le pinze. Tra l'altro, il Pomezia viaggia con 11 punti in classifica, gli stessi dei sardi allenati da Massimiliano Paba.

© Riproduzione riservata