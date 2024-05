Grande festa a Marrubiu per la promozione della squadra di calcio in Seconda Categoria. La compagine granata, infatti, ha vinto il girone dell’oristanese del torneo di Terza Categoria, dopo un lungo e appassionante testa a testa con l’Ales. Decisiva la vittoria nell’ultima giornata contro la Nikeyon Suni, per 5 a 0.

«Sicuramente è la vittoria di tutti – commenta Claudio Baroni, vice-presidente del Marrubiu – che nasce da quando è stata costituita la società. Allora sono state messe le fondamenta, dopo 5 anni è arrivata la promozione. Abbiamo allestito la squadra perché l’obiettivo era salire in Seconda e ci siamo riusciti. È una vittoria dell’intero gruppo, società, giocatori, staff tecnico e sostenitori, nessuno escluso».

Un organico composto da 30 giocatori, guidati magistralmente dal tecnico, Salvatore Fadda. «Il mister – prosegue Baroni – è stato il condottiero di questa vittoria. Ci ha fatto capire da subito che potevamo fare il salto di qualità». Una grande soddisfazione per tutta la comunità marrubiese. «Penso che il salto di categoria – commenta l’assessore allo Sport Matteo Ciccu - sia il giusto merito per il lavoro che questa società ha portato avanti da parecchi anni. Un premio per tutto il movimento calcistico del paese, ricordando sempre il ruolo sociale che lo sport in generale ricopre nelle piccole realtà come la nostra».

