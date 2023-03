Angelica Porcedda e Mauro Testa si sono aggiudicati il torneo di Terza Categoria sui campi del Marina Residence di Quart u.

Derby targato Sporting Ct Quartu nella finale femminile, con la numero 1 del seeding Porcedda che si impone 6-4, 7-5 sull'Under 18 Sofia Corona, numero 3 del tabellone. In semifinale, Angelica Porcedda l'aveva spuntata 6-1, 2-6, 7-6(5) con l'under 18 del Ct Decimomannu Emma Fiore Manca, mentre Sofia Corona aveva superato 7-6(2), 6-3 la numero 2 Anna Maria Valli, under 16 e sua compagna di circolo.

Testa (Tennis Elmas), accreditato della seconda testa di serie, ha conquistato il titolo battendo in finale l'under 16 Samuele Porcu (Tc Cagliari) 7-6(4), 6-2 nel match per lui più difficile. Infatti, tra quarti e semifinale ha perso cinque giochi in due partite: 6-1, 6-2 a Francesco Marras (Tc Monteluna) e 6-2, 6-0 al numero 3 del seeding, l'under 16 del Tc Cagliari Mauro Spanu. In semifinale, Porcu aveva avuto la meglio per 6-3, 7-6(4) su Alessandro Valli (Poggio Sport Village).

