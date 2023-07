Come lo scorso anno il Marina Militare Nastro Rosa Tour, Giro d’Italia a vela, il 3 luglio, tempo permettendo, è in programma che faccia tappa a La Maddalena. Partita da Genova il 29 giugno, da La Maddalena proseguirà per Napoli e poi per Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose fino a Venezia dove giungerà il 29 luglio. Si tratta di 9 tappe con 10 team internazionali, regate con tre diverse discipline Foil. A La Maddalena, nei giorni dal 4 al 7 luglio, tra le isole di Maddalena, Caprera e Santo Stefano, avrà luogo proprio la regata “Nastro Rosa Tour”. «La replica a La Maddalena di questa manifestazione - afferma l’assessore al Turismo, Gianvincenzo Belli - è perfettamente in linea con la nostra programmazione, volta a mettere il mondo della vela quale punto focale per la stagione turistica e per il suo allungamento. Nel frattempo abbiamo avanzato altre candidature importanti che speriamo di portare importo, da aggiungere a quella del Campionato italiano J24 già in programma La Maddalena per l’anno prossimo».

