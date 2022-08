Il Luogosanto è pronto a disputare un'altra stagione nel campionato di Promozione girone C. Dal 22 agosto i giocatori, agli ordini riconfermato tecnico Pasquale Malu, sudano al Luigi Lacu, un bellissimo impianto sportivo, col manto in erba sintetica, immerso nel verde della profonda Gallura. La società guidata dal presidente Mauro Massenti punta ad un altro buon campionato. Per quanto riguarda la campagna acquisti, condotta dall'esperto ds Pier Giuseppe Pittorru, diversi le novità e tanti giovani da valorizzare. Nei nuovi ingaggi da segnalare l'arrivo del giovane portiere Samuele Truddaiu (2005), prelevato dalla Bruno Selleri di Olbia. Al pari dei giovani laterali bassi Gabriele Asara (2004), Roberto Pileri (2004) e Riccardo Deiana (2004). La difesa, in zona centrale, è stata puntellata invece da Nicolò Sanna (ex Latina) e dall'argentino Hernan Lillo (ex Tempio), che potrà fare all'occorrenza anche il centrocampista. Sempre a centrocampo si segnala un importante rientro: quello di Danilo Lollia, reduce dal campionato scorso di Promozione vinto col Calangianus. La linea mediana del campo sarà ulteriormente rinforzata dal giovane Pietro Roccaforte (2005), che ha disputato la passata stagione col Tempio e da Alessandro Malu (2005), ex primavera dell'Arzachena. Anche in avanti importanti novità: torna a casa (dall'Oschirese) Marco Degortes, un combattente decisamente utile alla causa. Mentre ancora dalla Bruno Selleri ingaggiata la punta Gabriele Cabizza (2004). Per il resto ancora tanti altri giovani (alcuni in prova) e quasi tutta la rosa della passata stagione riconfermata. "Il nostro obbiettivo è migliorare il sesto posto della scorsa annata - afferma il ds Pier Giuseppe Pittorru -. Sappiamo che ci sono società che hanno speso più di noi, ma penso che il Luogosanto possa disputare ancora un campionato all'altezza della situazione. In linea con i principi della società: bilancio sano e salvaguardia dei valori sportivi".



