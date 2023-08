Il Luogosanto, squadra di Promozione, prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione.

L'ultimo colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru è quello di Alessandro Malu, difensore classe 2005.

Intanto la squadra, agli ordini del nuovo allenatore Toni Madeddu, va avanti con la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione, in programma domenica 3 settembre, in trasferta con il Coghinas, per la prima partita del triangolare di Coppa Italia Promozione, dove è inserito anche il Porto Cervo.

Domani è in programma anche un'amichevole contro il Santa Lucia, formazione dell'Eccellenza della Corsica, mentre il 29 agosto lo scontro con il Palau. Due gare che serviranno per capire a che punto è la condizione atletica dei giocatori.

© Riproduzione riservata