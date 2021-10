E’ stata l’unica squadra che ha battuto il Castiadas dopo sei giornate in Eccellenza. Ma nelle altre cinque partite non ha raccolto neppure un punto. Il Li Punti si lecca le ferite di un avvio di stagione complicato. Domenica scorsa la pesante sconfitta con l’Arbus. “Siamo stati penalizzati”, dice l’allenatore dei sassaresi, Cosimo Salis. “Dopo appena 4 minuti stavamo giocando con un uomo in meno per l’espulsione di Delrio. Poi c’è stata quella di Luiu. Giocare in nove uomini per più di un tempo è un problema per tutti. E’ un periodo in cui ci gira tutto storto. Penso all’incontro perso con l’Idolo. Abbiamo creato tantissime occasioni colpendo pali e traverse. A questo aggiungiamo i diversi infortuni. Non mi era mai capitato”.

Ora c’è voglia di riscatto. “Non sono assolutamente preoccupato. Sono ben conscio del potenziale della mia squadra. E sono certo che ci risolleveremo. Il campionato è molto equilibrato. Ad eccezione della gara col Porto Rotondo, le altre la prestazione mi ha sempre soddisfatto. Ci manca un centravanti”.

Domenica i biancocelesti ospiteranno il Sant’Elena, terza forza del torneo. “Una gara impegnativa”, chiude Salis. “Vogliamo far bene e, soprattutto, conquistare punti”.

