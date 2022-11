Il Li Punti, società che milita nel campionato di Eccellenza, esonera dall'incarico il direttore sportivo Cristiano Danna.

"La società Li Punti Calcio ringrazia per il lavoro svolto il ds Cristiano Danna, comunicando la fine del rapporto per motivi prettamente societari. Augura al signor Danna, nel proseguo della sua attività, la realizzazione dei suoi progetti in ambito calcistico".

Queste le parole della dirigenza sul social. Il diretto interessato Cristiano Danna puntualizza. "Non è certo una bocciatura nei miei confronti, ma strategie future diverse. Un bocca al lupo di cuore ai ragazzi: spero possano raggiungere l'obbiettivo della salvezza".

Il Li Punti è al penultimo posto in graduatoria in campionato, con 6 punti in 12 partite. Ed è anche l'unica squadra del girone a non avere mai vinto. I ragazzi allenati da Cosimo Salis giocano un buon calcio ma hanno pagato sinora una sterilità offensiva preoccupante.

Domenica per i sassaresi c’è l’impegnativa trasferta a Ghilarza, quarto in graduatoria.



