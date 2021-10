Nel vecchio campo di via Cilea a Sassari sta per essere ultimato il nuovo terreno in erba sintetica del Latte Dolce. "Tra un mese potremo allenarci", esclama soddisfatto il presidente del club Roberto Fresu -. In seguito l'omologazione, che andrà pari passo con altri lavori". Un investimento della società di quasi 500 mila euro. "Con molti contributi di semplici sostenitori", precisa Fresu. Ma non finisce qui. Il Latte Dolce calcio provvederà anche a sistemare tribune e spogliatoi. E tanto altro. Soprattutto investirà ancora di sua tasca, attingendo da appositi mutui, un altro milione di euro per sistemare il campo numero 2, la cui erba sintetica è oramai obsoleta, riqualificare spogliatoi, club house e zona parcheggi.

Non solo calcio. Saranno costruiti inoltre due campi di padel. In pratica il Latte Dolce realizzerà una vera e propria cittadella sportiva. Un fiore all'occhiello della città di Sassari. Chi lo avrebbe pensato negli anni 70? Quando a Latte Dolce si giocava nel biliardino polveroso dei Salesiani di via Bottego, nel quale i derby non erano contro la Torres, ma conto la Sampdoriana, la Wiler ed il Monte Rosello.

© Riproduzione riservata