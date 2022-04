La vittoria a sorpresa del Latte Dolce sul Giugliano per 2-1 non solo ha riacceso la lotta per gli ultimi due posti che significano retrocessione, ma ha anche reso meno noioso il finale di stagione nelle zone alte. A cinque turni dalla fine la Torres si è riavvicinata a -6, riaccendendo una fiammella che sembrava spenta dopo il pareggio col Gladiator.

Sulla carta il calendario resta favorevole alla capolista, ma va ricordato che le sconfitte del Giugliano sono arrivate proprio nelle trasferte contro formazioni in lotta per evitare la retrocessione o i playout come Atletico Uri, Muravera e ora Latte Dolce. E la capolista deve affrontare ancora Lanusei, Formia, Monterotondo e Cassino, oltre al Chyntialbalonga che potrebbe restare in corsa per i playoff.

La Torres deve fare l'en plein, non ha altre strade. Vietato fare altri pareggi, già gli ultimi ottenuti sono più rimorsi che rimpianti. Le avversarie dei rossoblù saranno in casa Afragolese, Latte Dolce e Atletico Uri, in trasferta Aprilia e Insieme Formia.

Comunque i rossoblù di Greco hanno puntellato il secondo posto, perché anche coi recuperi il Team Nuova Florida e l'Arzachena non può superarli ma solo raggiungerli.

