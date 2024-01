Un altro acquisto per il Latte Dolce che ha messo sotto contratto il centrocampista Teddy Oliver Johnson, proveniente dall’IFK Luleå (Svezia).

Classe 1998, Johnson è nato nells atto africano della Liberia, a Monrovia, ma è cresciuto calcisticamente in Belgio nelle giovanili dello Sporting Lokeren, per poi trasferirsi al Dessel Sport e al KFC Turnhout. Nel 2020 passa in Svezia, dove veste le maglie di Gottne IF, Ytterhogdal e IFK Lulea.

Queste le dichiarazioni di Teddy Oliver Johnson: “In questi anni ho giocato in diversi campionati e ho avuto l’opportunità

di conoscere diversi stili di gioco. In campo mi sento più a mio agio a centrocampo, dove posso creare gioco, anche se nel corso della mia carriera ho giocato in diversi ruoli. Il mio obiettivo è semplice: aiutare la squadra al meglio delle mie

capacità e migliorare come giocatore giorno dopo giorno. In queste prime settimane a Sassari ho trovato persone gentili e

accoglienti, mi piace la cultura italiana”.

© Riproduzione riservata