L'allenatore c'è, il confermato Mauro Giorico. Il direttore sportivo pure, il confermato Vittorio Tossi, che ha vasta esperienza del calcio regionale, anche come dirigente di Torres e Nuorese.

Attesa per i ripescaggi. Il campionato non è ancora sicuro, anche se a oggi è decisamente più Eccellenza che serie D, dove le possibilità di ripescaggio sono minime per il Latte Dolce. La società sassarese ha comunque messo i puntelli indispensabili per operare sul mercato sotto la supervisione del direttore generale Adriano Fantoni.

La conferma. Il presidente Roberto Fresu commenta “Come per mister Mauro Giorico, siamo contenti che anche il ds Vittorio Tossi rimanga con noi per il futuro. La speranza è che da questo momento in poi si lavori per fare un buon gruppo che non sfiguri nel campionato di Eccellenza, visto che per un eventuale ripescaggio in serie D bisogna ancora attendere.

L’obiettivo. Il ds, con tutta la società, lavorerà a stretto contatto con mister Giorico per allestire una squadra competitiva, partendo dalle diverse conferme dei ragazzi che già in questa stagione si sono messi in mostra”.

