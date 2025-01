Colpo grosso del Lanusei, capolista del girone A della Promozione. La società annuncia il ritorno di un grande ex che ha fatto parte di un periodo importante della storia del club.

Si tratta di Yves Herman Kouadio,che ha militato con la maglia biancorossoverde in Serie D, per due stagioni, contribuendo alla salvezza nella stagione 2017/18 e alla indimenticabile stagione successiva col Lanusei che sfiorò la serie C nello spareggio a Rieti contro l' Avellino.

Il ritorno dell'attaccante dimostra che il Lanusei, punta decisamente all'Eccellenza. Ora comanda la classifica del girone A con tre punti di vantaggio Sant'Elena: un vantaggio che si è ridotto notevolmente nelle ultime due gare.

