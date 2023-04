Resta ancora aperto il campionato di Promozione girone A. Non riesce a chiuderlo il Villasimius, battuto in casa (2-3) dal Guspini al termine di un incontro ricco di emozioni. Per la squadra del Sarrabus si tratta della quarta sconfitta di fila. Un periodo negativo che non cancella quanto di buono fatto in precedenza. La Valle e compagni hanno ancora un margine di tre punti a due giornate dalla fine. Il Castiadas ha travolto (1-6) in trasferta il Gonnosfanadiga dimezzando il distacco, appunto di tre lunghezze. Il Guspini di Marcello Angheleddu è a quattro punti dalla vetta. Saranno, i prossimi, centottanta minuti di fuoco.

Nel girone B, l’Abbasanta batte (2-0) la Paulese che retrocede in Prima categoria. Il Fonni ha vinto (0-2) sul campo del già retrocesso Tonara. Pareggio (1-1) tra Terralba e Santa Giusta.

Nel gruppo C, l’Oschirese ha sconfitto (2-0) l’Ozierese. Vittoria (1-2) esterna del Luogosanto contro il Sennori.

