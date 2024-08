Il Guspini vuole fare le cose in grande e prende uno dei migliori bomber in attività del calcio sardo: Alessio Figos. Quarant'anni compiuti lo scorso 19 aprile, ma ancora tanta voglia di continuare a segnare dopo le sette reti in Eccellenza nella scorsa stagione con la maglia della Ferrini. Coi cagliaritani giocava da dicembre 2022, dopo una parentesi all'Iglesias, e nelle ultime settimane sembrava fosse vicino a smettere. Figos in carriera, fra Serie C ed Eccellenza, ha giocato con tantissime società fin dagli inizi vent'anni fa con l'Atletico Calcio. Adesso vestirà i colori biancorossi e per la prima volta in carriera si metterà in gioco in Promozione.

La squadra. Dopo la salvezza ai playout nella scorsa stagione, il Guspini si sta rilanciando con voglia di competere per il ritorno in Eccellenza, categoria lasciata nel 2022 in maniera molto contestata al playout col Li Punti (dove ci furono diverse decisioni arbitrali più che discutibili). La società ha affidato la costruzione della squadra al direttore sportivo Francesco Ennas, mentre l'allenatore è uno dei principali della categoria: Cristian Dessì, reduce da due secondi posti nel Girone A di Promozione col Castiadas. Proprio dai biancoverdi, il tecnico si è portato l'esperto difensore Giacomo Chessa e l'attaccante Matteo Cardia. Sono poi rientrati dal Sant'Elena il portiere Antonio Fortuna e il centrocampista Michele Fadda, anche loro un lusso per la categoria. Gli ultimi innesti sono i fuoriquota classe 2006 Alessandro Garau e Gabriele Medda, entrambi attaccanti come Figos. Primo impegno in casa l'1 settembre nel derby di Coppa Italia contro la Villacidrese, una delle altre big del Girone A.

